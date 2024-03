Ue: Tajani, ingresso Balcani occidentali rimane in cima a priorità italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’allargamento dell’Ue ai Balcani occidentali "rimane in cima alle priorità italiane". Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nelle comunicazioni presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa Camera e la Commissione Esteri e Difesa Senato. “Il governo è impegnato in prima linea nel sensibilizzare” Serbia e Kosovo nel processo di dialogo, ha ricordato Tajani. Per il ministro è cruciale anche “la definitiva stabilizzazione della Bosnia Erzegovina”. (Res)