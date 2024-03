Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak, colloqui per dialogo proseguiranno lunedì prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, ha annunciato che i colloqui intrapresi oggi a Bruxelles con i due negoziatori, Petar Petkovic e Besnik Bislimi, proseguiranno lunedì prossimo. Lo riferisce l’agenzia "Tanjug". “Ho ospitato i due negoziatori principali, Petar Petkovic e Besnik Bislimi, per discutere l'attuazione dell'accordo sul percorso verso la normalizzazione, e altre questioni” inclusa quella sulle transazioni in dinari “e il suo impatto”, ha scritto Lajcak in un messaggio su X. "Abbiamo concordato di continuare su questo tema lunedì prossimo, anche se l'accordo dovrà essere raggiunto dai leader" dei due Paesi, ha aggiunto. (Res)