Kosovo: Monastero di Decan, registrata acquisizione 24 ettari di terreno

- La Diocesi di Prizren-Pristina della Chiesa ortodossa serba in Kosovo ha confermato l'acquisizione di 24 ettari di terreno da parte del Monastero di Decan, registrati oggi presso l’Agenzia catastale del Kosovo. Lo riferisce il quotidiano kosovaro "Koha Ditore”. “Sulla base dell'estratto catastale confermiamo che la decisione della Corte costituzionale del 2016 è stata attuata e che il Monastero è riconosciuto a catasto come proprietario della terra contesa in precedenza – si legge in una nota della diocesi -. Si conclude, così, il lungo processo legale per l’acquisizione dei 24 ettari di terreno del monastero di Decan”. Lo scorso 13 marzo il primo ministro Albin Kurti aveva ordinato il riconoscimento della porzione di terreno definendolo un atto “non del tutto giusto” ma “necessario” per l'adesione del Kosovo al Consiglio europeo. (Seb)