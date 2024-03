Kosovo: da Usa 6 milioni di dollari in aiuti a sistema giudiziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e il Kosovo hanno firmato un accordo del valore di 6 milioni di dollari in aiuti al sistema giudiziario del Kosovo. L'assistente del segretario di Stato Usa per gli Affari Internazionali degli Stupefacenti e delle Forze dell'Ordine, Todd Robinson, ha incontrato oggi a Pristina i rappresentanti dei sistemi giudiziari del Kosovo. Il capo del Consiglio giudiziario del Kosovo, Albert Zogaj, ha affermato che gli Stati Uniti “hanno notevolmente aiutato il sistema giudiziario in Kosovo” e il direttore del Kosovo Correctional Service, Ismail Dibrani, ha affermato che "è grato per il contributo degli Stati Uniti e per le attrezzature donate”. Un aiuto "molto importante" che "ogni anno consente al personale di frequentare corsi di formazione all'estero", ha detto. Lo riferisce il portale "Indeksonline".(Seb)