Serbia: Vucic a colloquio con von der Leyen e Macron, focus sul cammino europeo e sul Kosovo (2)

- Il presidente serbo ha quindi ringraziato il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi e il primo ministro belga Alexander De Croo "per la calorosa accoglienza" e per l'opportunità data alla Serbia di partecipare "a questo importante vertice che sta dando forma al futuro energetico dell'Europa". Vucic ha quindi sottolineato che l'uso dell'energia nucleare "è utile", ma che la Serbia "non ha le conoscenze necessarie e sta riflettendo su come finanziare tali progetti". "Posso dirvi in anticipo che siamo davvero interessati ad avere almeno quattro piccoli reattori modulari anche se non sappiamo come li finanzieremo perché sono circa 7,5-8 miliardi di euro", ha concluso il capo dello Stato. (Seb)