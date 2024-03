Roma: controlli al Trionfale, 2 arresti e 5 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia Trionfale, con il supporto dei carabinieri del Nas e del Nil, hanno effettuato un’ampia attività di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nel quartiere Trionfale. I carabinieri delle stazioni di Ottavia e di Flaminia hanno arrestato un uomo di 41 anni e una donna di 27 anni, entrambi romani e gravati da un ordine di custodia in carcere. I carabinieri della stazione Tomba di Nerone hanno denunciato alla procura due stranieri, di 27 e 46 anni, per essere stati trovati al di fuori dalle loro abitazioni senza giustificato motivo, essendo soggetti sottoposti alla misura di pubblica sicurezza della sorveglianza speciale. In piazza Bainsizza, i carabinieri della stazione Trionfale hanno denunciato una donna originaria della Bulgaria, senza fissa dimora, per aver imbrattato con un pennarello acrilico la fontana monumentale della piazza, mentre un cittadino tunisino è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di oltre 50 grammi di hashish. Durante un controllo alla circolazione stradale, i carabinieri della stazione Medaglie d’Oro hanno denunciato un automobilista originario del Kosovo poiché è stato fermato a bordo del veicolo in possesso di arnesi atti allo scasso. Durante un controllo ad alcune attività commerciali, sulla Cassia Veientana, i carabinieri della stazion Tomba di Nerone, con l’ausilio dei Carabinieri del Nas e del Nil,hanno sequestrato oltre 8 chili di alimenti e 30 litri di bevande non tracciati e mal conservati, contestando anche inadeguatezze strutturali sanzionando il titolare con una multa di 6.000 euro. (Rer)