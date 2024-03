Fratelli d'Italia: De Priamo, congresso romano dimostrazione di maturità e compattezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il congresso romano di Fratelli d'Italia "ha rappresentato un bel momento di partecipazione e, allo stesso tempo, una grande prova di maturità e di compattezza. La scelta di cuore di Massimo Milani di convergere sulla candidatura di Perissa ha rappresentato un bellissimo segnale di unità". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo, già primo coordinatore di Fratelli d'Italia a Roma. "Buon lavoro dunque al nuovo Coordinatore Marco Perissa, del quale conosco molto bene le qualità umane e politiche; saremo tutti al suo fianco per costruire il percorso verso le amministrative del 2026 con l'obiettivo di dare finalmente alla Capitale un progetto di rinascita dopo gli anni di declino con i 5stelle prima ed il Pd ora. Ciclo dei rifiuti, sicurezza, rilancio degli investimenti, del turismo e del trasporto pubblico sono solo alcuni dei punti sui quali costruiremo un progetto per Roma. L'obiettivo immediato sono, tuttavia, le elezioni europee che ci vedranno dare il massimo impegno per conseguire un risultato importante nella Capitale stando sui territori per far conoscere le nostre proposte e gli ottimi risultati del Governo di Giorgia Meloni".(Com)