Tunisia: trasporto pubblico, governo approva riparazione urgente di 200 autobus

- Il Consiglio dei ministri della Tunisia, riunitosi oggi al Palazzo della Kasbah, sede del governo, ha approvato la riparazione urgente di 200 autobus per un costo di circa 5 milioni di euro e la rapida riparazione di 28 vagoni della metropolitana per un costo di 2,5 milioni di euro, prima dell'acquisto di un numero significativo di autobus e vagoni della metropolitana per rafforzare la flotta di trasporto pubblico che resta al centro del dibattito politico e dell'azione delle autorità tunisine. All'inizio della riunione il primo ministro Ahmed Hachani ha sottolineato la necessità di fornire ai cittadini tutti i tipi di trasporto che preservino la loro dignità e consentano loro di svolgere i propri affari nelle migliori condizioni. Ha valutato anche la situazione del settore dei trasporti nel Paese nordafricano ed in particolare della compagnia nazionale dei Trasporti, sollecitando soluzioni a breve termine e l'elaborazione di una strategia nazionale per il trasporto pubblico, considerato in tutti i paesi un indicatore di sviluppo economico e un motore di inclusione sociale. Hachani ha inoltre sottolineato la necessità di semplificare le procedure amministrative per garantire il normale funzionamento dei servizi pubblici. Il ministro ad interim dei Trasporti, Sarah Zaafrani, ha presentato il parco automezzi, il numero dei viaggi e dei percorsi programmati e ha passato in rassegna i principali ostacoli che impediscono la fornitura di un numero sufficiente di autobus e metropolitane. (Tut)