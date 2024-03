Gaza: Sanchez, imperativo rispettare la risoluzione approvata da Consiglio sicurezza Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez ritiene "imperativo" rispettare la risoluzione approvata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che chiede un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, sottolineando al contempo il riconoscimento dello Stato di Palestina come soluzione "realistica e praticabile" per la regione. Il premier lo ha affermato in un messaggio su X, sottolineando che il mandato delle Nazioni Unite "è in linea con ciò che la Spagna ha difeso fin dall'inizio del conflitto". "La materializzazione di due Stati, Israele e Palestina, che coesistano in pace e sicurezza, è l'unica soluzione realistica e praticabile per la regione", ha ribadito Sanchez, come ha fatto dall'escalation del conflitto tra l'esercito israeliano e il gruppo islamista palestinese Hamas. Il capo dell'esecutivo di Madrid ha poi nuovamente chiesto alle autorità israeliane di consentire l'accesso agli aiuti umanitari. (Spm)