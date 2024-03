© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNECamera ardente del Maestro Maurizio Pollini. Accolgono il feretro, fuori dal Teatro sotto il porticato delle carrozze transennato: il Sindaco Giuseppe Sala, il Sovrintendente Dominique Meyer, il Direttore Musicale M° Riccardo Chailly e l’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.Foyer del Teatro alla Scala (ore 10)Una delegazione dei nove Consigli di Municipio delle Ragazze e dei Ragazzi incontranno nell'Aula consiliare del Comune di Milano i consiglieri comunali riuniti per le Commissioni congiunte Educazione e Servizi civici, presiedute da Marzia Pontone e Alice Arienta. All'iniziativa partecipano anche la vicesindaco Anna Scavuzzo, le assessore Gaia Romani (Decentramento e Partecipazione) e Martina Riva (Sport e Politiche Giovanili), l'assessore Emmanuel Conte (Bilancio) e la Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi.Palazzo Marino (ore 11:30)REGIONEIl presidente Attilio Fontana, e l'assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipano al sopralluogo del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per la realizzazione del nuovo “Rondò autostradale A4” di Bergamo.A seguire, punto stampa presso il parcheggio del “Centro Galassia”via Ettore Tulli Bergamo (ore 10)Si riunisce il Consiglio regionale.Palazzo Pirelli (ore 10)L'assessore alla Cultura, Francesca Caruso, partecipa alla conferenza stampa di presentazione delle mostre organizzate in occasione dei 500 anni dalla realizzazione della cappella di Villa Suardi a Trescore Balneario/BG, con le opere di Lorenzo Lotto. Palazzo Pirelli, Sala Giorno della memoria (ore 11) L'assessore ad Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, partecipa alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione “Formaggi e sorrisi cheese and friends festival”.Palazzo Pirelli, sala Gonfalone (ore 11:30)VARIEEvento di celebrazione dei 25 anni di attività in Italia della Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald "Navigare verso il futuro"ANMI - Associazione Nazionale Marinai d'Italia, Sede Darsena, Viale Gorizia 9/B (ore 10)Incontro del "Milan longevity summit. Riscrivere il tempo” promosso da Fondazione Triulza, Anteas Lombardia e Auser Lombardia in collaborazione con Fondazione di Comunità MilanoAuditorium Cascina Triulza in MIND Milano Innovation District (ore 9:30)“Malattie rare: dalla diagnosi precoce al supporto quotidiano. la situazione tra politiche europee e misure regionali”Ufficio di collegamento del parlamento europeo in Italia, corso Magenta, 59 (ore 10)Forum automotive "La mobilità a motore guarda avanti".Hotel Entreprise Milano, Corso Sempione, 91 (ore 10)Evento organizzato da Siderweb “Lamierino magnetico oggi e domani, Congiuntura, prezzi e attese per un prodotto protagonista della transizione energetica”.Diretta streaming (ore 11)Evento stampa “Buoni da 10 anni” per i primi 10 anni del mercato centrale. Intervengono, tra gli altri: Umberto Montano, Presidente e Fondatore di Mercato Centrale e Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura di Milano.Via Sammartini, Piazza 4 Novembre (ore 11)Presidio del Comitato per la Liberazione di Julian Assange - Italia in occasione della sentenza sull'estradizione di Julian Assange che verrà pronunciata domani a Londra.Consolato Britannico, Piazza del Liberty (ore 18)MONZAIl Sindaco Paolo Pilotto e il Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini – sezione di Monza Roberto Viganò con il Vicepresidente Diego Pellacini e il coordinatore dell’Unità di Protezione Civile Danilo Cereda presentano il programma della giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini che si tiene a Monza sabato 6 aprile 2024. Partecipano anche Carlo Macalli Vicepresidente nazionale ANA e Mario Sala, Direttore Generale di ANA.Comune di Monza, Sala Capigruppo, (ore 14:15) (Rem)