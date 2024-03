Dossieraggio: Bicchielli (Nm), presenza De Raho inopportuna, intervengano presidenti delle Camere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho proposto formalmente in commissione Antimafia il tema della inopportunità della presenza del vicepresidente Cafiero De Raho alle audizioni sul caso Striano perché è emerso, ancora una volta, che vi sono rapporti strettissimi tra lui e il soggetto dell'indagine della commissione, il luogotenente Striano. E' una questione di cui la presidente della commissione Chiara Colosimo deve farsi carico con i presidenti di Camera e Senato, e questo ho chiesto formalmente, perché la situazione non è più sostenibile: oggi il vicepresidente De Raho ha posto alcune domande al generale Carbone, che era presente per essere audito; domande di cui De Raho è perfettamente a conoscenza delle risposte", dichiara in una nota il membro della commissione Antimafia Pino Bicchielli, di Noi moderati. "E' un atteggiamento che serve solamente a creare un clima di nervosismo nella commissione che ha già un compito complicato. Sia però chiaro che non c'è nessun pregiudizio sulla persona, la richiesta è solo una valutazione di opportunità politica", conclude. (Com)