Ex Ilva: in preparazione decreto interministeriale per prestito ponte 320 milioni

- Secondo quanto si apprende, nell’incontro con i sindacati sull’ex Ilva il governo ha comunicato che è in preparazione il decreto interministeriale per il prestito ponte da 320 milioni di euro per la gestione delle attività di Acciaierie d'Italia. Nelle prossime ore, inoltre, saranno trasferiti 150 milioni di euro da Ilva in amministrazione straordinaria ai commissari di Acciaierie d'Italia per la manutenzione degli impianti. I sindacati sono poi stati informati che entro un mese sarà presentato il piano industriale da parte dei commissari di Acciaierie d'Italia. Il governo si è detto inoltre pronto a intervenire per realizzare nuovi interventi sugli ammortizzatori sociali, oltre a quelli già previsti e attivi, sia per l’ex Ilva sia per l’indotto, nel caso se ne dovesse rappresentare la necessità. (Rin)