Ex Ilva: nessuna criticità su prestito ponte per continuità operativa azienda

- Secondo quanto si apprende, durante l’incontro con i sindacati sulla vicenda ex Ilva, il governo ha riferito che non ci sono particolari criticità per quanto riguarda il prestito ponte da 320 milioni di euro necessario a garantire la continuità operativa dell’azienda. Al proposito, una risposta definitiva da parte dell’Unione europea è attesa nelle prossime settimane. Per quanto riguarda la produzione, sono in corso le attività propedeutiche alla riattivazione dei forni 1 e 2 dell’impianto di Taranto, per la quale saranno necessari circa sei mesi. (Rin)