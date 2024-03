Brasile: omicidio Marielle Franco, presunti mandanti avrebbero pagato per evitare indagini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rapporto della Polizia federale del Brasile (Pf) afferma che i presunti mandanti dell'omicidio di Marielle Franco, sociologa e attivista dei diritti umani, avrebbero pagato agli inquirenti importi mensili che variavano tra 60 e 80 mila reais (tra 11 e 15 mila euro) per ostacolare le indagini. In alcuni casi la somma pagata avrebbe raggiunto i 300 mila reais (circa 55 mila euro) per ogni indagine. Rivaldo Barbosa, già capo della Polizia civile di Rio, è stato arrestato ieri insieme a Domingos Brazao, consigliere della Corte dei conti di Rio de Janeiro, e il fratello Chiquinho, deputato federale per lo Stato di Rio. I fratelli Brazao sono sospettati di essere le menti dietro l'omicidio di Franco e del suo autista Anderson Gomes, avvenuto il 14 marzo del 2018, mentre Barbosa avrebbe contribuito a pianificare il crimine oltre a ostacolare le indagini. Secondo il documento della Pf, ci sono state "diverse segnalazioni di un accordo tra la Sezione omicidi della capitale e la criminalità organizzata per coprire la vera paternità e le motivazioni dei crimini di omicidio legati alla criminalità organizzata". (segue) (Brs)