Rai Way: Cda approva Piano industriale 2024-2027, attesi ricavi a 316 milioni di euro

- Il Consiglio di amministrazione di Rai Way ha esaminato e approvato all’unanimità il Piano industriale 2024-2027. I principali obiettivi – riferisce una nota – al 2027 sono: ricavi core a 316 milioni di euro, in aumento del 3,8 per cento su base annua; margine operativo lordo (Ebitda) adjusted pari a 207 milioni di euro, in crescita del 3,5 per cento; utile netto a 92 milioni di euro, in aumento dell’1,4 per cento. (Rin)