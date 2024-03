Rai Way: in Piano industriale crescita linee esterne come pilastro strategia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rai Way punta a rafforzare il proprio ruolo nella distribuzione media e nelle infrastrutture digitali: il business tradizionale continua ad offrire opportunità di crescita, laddove la diversificazione consentirà un ulteriore sviluppo nel medio-lungo termine. Lo rende noto Rai Way, il cui Consiglio di amministrazione ha esaminato e approvato all’unanimità il Piano industriale 2024-2027. La flessibilità finanziaria della società permetterà non solo di continuare a garantire un’adeguata remunerazione degli azionisti ma di perseguire la crescita per linee esterne quale pilastro della strategia, sia come strumento per ottenere sinergie industriali, aumentando l’efficienza e la generazione di cassa del business tradizionale, sia come acceleratore del time-to-market delle nuove iniziative. (Rin)