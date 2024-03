Università: Assessore Lazio, presto sopralluoghi su residenze, da opposizioni polemiche strumentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte della giunta Rocca, "come dimostrato anche nell'ultimo incontro tra una rappresentanza degli studenti universitari e il Presidente della Regione Lazio, c’è la massima disponibilità ad ascoltare le difficoltà che gli studenti incontrano nelle residenze universitarie". Lo ha dichiarato in una nota Luisa Regimenti, assessore all'Università della Regione Lazio. "Nel merito dei rilievi degli studenti sugli alloggi universitari, Valco San Paolo e Valle Aurelia, il commissario straordinario di Disco Lazio, Giorgio Ciardi, ha già attivato la struttura tecnica per effettuare dei sopralluoghi e domani si recherà personalmente in entrambe le residenze. A Valco San Paolo, residenza inaugurata dalla passata amministrazione, esiste un problema inerente alle cucine, causato da una errata progettazione. Bisognerà verificare l’effettiva possibilità di superare i problemi di carattere strutturali. Sul tema delle blatte le disinfestazioni sono periodiche e presto ne verrà effettuata un’altra . Continueremo a vigilare - si legge - e ad offrire risposte alle necessità degli studenti, come abbiamo fatto rendendo vincitori tutti gli idonei del bando per le borse di studio. Spiace che l’opposizione non perda occasione per fare polemiche, strumentalizzando le difficoltà degli studenti. Come annunciato recentemente dal presidente Rocca, il commissariamento di Disco Lazio non influisce sul buon funzionamento dell'ente", ha aggiunto l’assessore Regimenti. (Com)