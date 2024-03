Basilicata: Casellati, con firma Accordo coesione basta sprechi, sì a investimenti mirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La firma dell’Accordo di coesione a Potenza tra il presidente della Regione Vito Bardi e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è un momento storico per la Basilicata", scrive su X Elisabetta Casellati, ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa. "E' stato ribadito l’impegno del governo nella grande sfida contro le disparità sul territorio italiano. Il patto siglato oggi destina 945 milioni di euro a settori chiave per lo sviluppo della Regione come le infrastrutture e i trasporti, che rappresentano il vero ostacolo al definitivo rilancio di questa terra. Dietro questi interventi c’è una strategia chiara e un grande impegno del governo: basta sprechi e soldi a pioggia, sì a investimenti mirati", conclude. (Rin)