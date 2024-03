Rai Way: utile netto 2023 in aumento a 86,7 milioni di euro, ricavi a 271,9 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’utile netto di Rai Way nel 2023 è pari a 86,7 milioni di euro, in aumento del 17,7 per cento sul 2022. Lo rende noto Rai Way, il cui Consiglio di amministrazione ha esaminato e approvato all’unanimità il progetto del bilancio individuale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. I ricavi core si attestano a 271,9 milioni di euro, in crescita del 10,8 per cento su base annua, mentre il margine operativo lordo (Ebitda) adjusted è di 180,3 milioni di euro, in aumento del 19,4 per cento. Gli investimenti nel 2023 sono pari a 62,2 milioni di euro (80,2 milioni al 31 dicembre 2022) e l’indebitamento finanziario netto è di 104,9 milioni di euro, rispetto ai 105 milioni dell’anno precedente. È stato infine proposto un dividendo di 32,22 centesimi per azione, corrispondente ad un valore complessivo sostanzialmente in linea con l’utile netto 2023. (Rin)