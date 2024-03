© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina in occasione dell'80mo anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtierisarà scoperta una targa commemorativa.Roma, Campidoglio (ore 10)– Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa al corteo dal titolo "335 semi che germogliano ancora" promosso dal Municipio VIII in occasione degli 80 anni dall'eccidio delle Fosse Ardeatine. Partenza da piazza Sant'Eurosia al Mausoleo delle Fosse Ardeatine (Ore 9:45).– Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa all'Assemblea Capitolina Straordinaria in occasione dell'80° anniversario dell'Eccidio delle Fosse Ardeatine. A seguire, scoprimento di una targa commemorativa. Mausoleo delle Fosse Ardeatine - via Ardeatina, 174 (Ore 10:45). (segue) (Rer)