© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- – L'assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità Monica Lucarelli e l'assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor partecipano all'Assemblea Capitolina Straordinaria che si terrà presso il Mausoleo delle Fosse Ardeatine. A seguire scoprimento della targa commemorativa per l'80° anniversario dell'Eccidio. Mausoleo delle Fosse Ardeatine - via Ardeatina, 174 (Ore 10:30).- L'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene alla celebrazione della Giornata Internazionale delle Foreste presso il Parco FAO a Villa Pamphilj. Largo Martin Luther King, in Via Leone XIII (Ore 11)- L'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene al Seminario "La crisi idrica: quale la situazione oggi in agricoltura". Palazzo Valentini, Sala Di Liegro, Via Quattro Novembre 119° (Ore 14) (segue) (Rer)