© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Partenza corteo per 80esimo anniversario eccidio Fosse ardeatine. Roma, piazza Sant'Eurosia (ore 9:30)- Settimana edizione di Well at Work allo Stadio Olimpico. Roma, stadio Olimpico (ore 10)- Giuseppe Romano, presidente Associazione Italiana Agricoltura Biologica (Aiab), interverrà nell'ambito della sessione mattutina del Summit "Mensa Scolastica. Per una mensa buona, sana, sostenibile e opportunità per il Paese". L'evento è promosso da Foodinsider.it con il patrocinio di Città metropolitana di Roma Capitale. Roma, Palazzo Valentini, via IV Novembre 119/A (ore 10:50) (segue) (Rer)