© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Presentazione di EasyRailFreight, la piattaforma digitale di Rete Ferroviaria Italiana che promuove e sviluppa una logistica intermodale e sostenibile, agevolando l'incontro tra domanda e offerta e la fruibilità dei servizi dedicati disponibili sul mercato. Partecipa l'amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana Gianpiero Strisciuglio. Roma, The Hub LVenture, via Marsala 29H (ore 11)- Celebrazione della Giornata Internazionale delle Foreste e inaugurazione della messa a dimora di 80 nuove alberature presso la Global Library of Trees and Flowers – Fao Park. Intervengono: Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale; Qu Dongyu, Direttore Generale della Fao, Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dell'Italia, Samuel Abdulai Jinapor, Ministro dei Territori e delle Risorse Naturali, Repubblica del Ghana, Günter Walkner, presidente del Comitato Forestale e Ministro Plenipotenziario, Rappresentante Permanente della Repubblica d'Austria presso la Fao, Roma, Villa Pamphilj, Piazza Martin Luther King - ingresso Via Leone XIII (ore 11) (segue) (Rer)