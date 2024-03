Rai Way: Cecatto, Piano industriale farà emergere reale valore società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riteniamo che questo Piano industriale “indirizzi le leve idonee a far emergere il reale valore della società”. Lo dichiara Roberto Cecatto, Amministratore delegato di Rai Way, commentando l’approvazione del Piano industriale 2024-2027 e del progetto di bilancio al 31 dicembre 2023. “I benefici andranno anche oltre le crescite stimate per il 2027, garantendo sostenibilità e sviluppo nel lungo termine. Ci impegniamo per una Rai Way che – pur mantenendo le proprie prerogative – al termine del Piano sia più grande, più diversificata, con migliori prospettive di crescita e più efficiente. La strada e le priorità sono chiare. Sempre nel rispetto della disciplina operativa e finanziaria, il focus e il nostro impegno passano ora sull’execution”, aggiunge. (Rin)