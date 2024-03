Ex Ilva: terminato l’incontro governo-sindacati a palazzo Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- È terminato il tavolo tra governo e sindacati sull’ex Ilva a palazzo Chigi. Per il governo, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Per i sindacati presenti i rappresentanti di Fiom Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Usb e Ugl metalmeccanici. (Rin)