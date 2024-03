Ex Ilva: Palombella (Uilm), da governo nessuna garanzia su tempi investimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro con il governo è stato "un incontro di aggiornamento, non abbiamo ottenuto le garanzie che volevamo in riferimento ai tempi" di avvio "degli investimenti". Lo ha detto il segretario generale Uilm, Rocco Palombella, al termine dell’incontro a palazzo Chigi con il governo sull’ex Ilva. "Continueremo a chiedere al governo di intervenire" sul fronte delle "risorse e di avere prospettive che non siano quelle di vendita", ha concluso. (Rin)