Rai Way: Cecatto, risultati 2023 rispettano pienamente previsioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati del 2023 “hanno pienamente rispettato le previsioni, che erano state progressivamente aumentate nel corso dell’anno”. Lo dichiara Roberto Cecatto, Amministratore delegato di Rai Way, commentando l’approvazione del Piano industriale 2024-2027 e del progetto di bilancio al 31 dicembre 2023. “Indicizzazione all’inflazione, contributo delle reti broadcast regionali e attento controllo dei costi hanno spinto l’Adjusted Ebitda ad una crescita del 19,4 per cento e portato la generazione di cassa ricorrente a 114 milioni di euro. Ed ancor più importante, oggi abbiamo approvato il Piano per i prossimi quattro anni. Un percorso industriale chiaro che, oltre a cogliere ulteriori opportunità nei business tradizionali, definisce un’evoluzione del posizionamento di Rai Way sinergica con asset e competenze societarie. L’infrastruttura che stiamo sviluppando – moderna, integrata ed interconnessa - sta riscuotendo l’interesse dei clienti impegnati nel processo di transizione digitale”, aggiunge. (Rin)