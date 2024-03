Ex Ilva: Uliano (Fim), bene finanziamento 150 milioni, ma per i 320 serve aspettare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il finanziamento di 150 milioni di euro è "un passo importante, ma per i 320 milioni di euro serve attendere la definizione del contratto di affitto". Lo ha detto il segretario generale della Fim Cisl, Ferdinando Uliano, al termine dell’incontro a palazzo Chigi con il governo sull’ex Ilva. "Per certi impianti", inoltre, "occorre un intervento strutturale più importante e hanno confermato che ci vorranno circa sette mesi per mettere a disposizione i tre impianti per porsi l’obiettivo, in futuro, di raggiungere le 6 milioni di tonnellate", ha concluso. (Rin)