Gaza: Casa Bianca, perplessi da scelta di Netanyahu, sta a noi decidere su nostra politica

- Gli Stati Uniti sono “perplessi” dopo la decisione del governo israeliano, il quale ha annunciato la cancellazione della visita a Washington di una delegazione di alto livello, che avrebbe dovuto incontrare i rappresentanti dell’amministrazione Biden per un confronto su possibili alternative ad una operazione militare nella città di Rafah. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Il nostro approccio non è cambiato in alcun modo, e sta a noi decidere quale è la nostra politica: sembra che l’ufficio del premier Benjamin Netanyahu stia creando una percezione che in realtà non esiste”, ha detto, ricordando che la risoluzione approvata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per chiedere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza “non è vincolante, e non ha quindi alcun impatto sulle operazioni israeliane”. (Was)