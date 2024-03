Brasile: "Nyt", Bolsonaro ha trascorso due notti all'ambasciata ungherese dopo sequestro passaporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, avrebbe trascorso due giorni all'interno dell'ambasciata ungherese dopo aver consegnato il proprio passaporto alla Polizia federale lo scorso 8 febbraio in "una apparente richiesta di asilo". Lo rende noto il "New York Times", che ha pubblicato un video ottenuto dalle telecamere di sicurezza della sede diplomatica ungherese a Brasilia. Bolsonaro sarebbe arrivato nell'ambasciata ungherese accompagnato da due guardie di sicurezza quattro giorni dopo essersi visto ritirare il passaporto sequestrato dalla polizia nell'ambito dell'indagine "Tempus veritatis", che indaga sul presunto colpo di Stato organizzato per non riconoscere il risultato delle elezioni del 2022. L'ex presidente, riferisce il Nyt, era in compagnia dell'ambasciatore ungherese e altri membri del team diplomatico. (segue) (Brs)