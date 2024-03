Brasile: "Nyt", Bolsonaro ha trascorso due notti all'ambasciata ungherese dopo sequestro passaporto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La permanenza in ambasciata suggerisce che Bolsonaro "stesse cercando di sfruttare la sua amicizia con un altro leader di estrema destra [Viktor Orban] per cercare di eludere il sistema giudiziario brasiliano", visto che le ambasciate straniere sono legalmente fuori dalla dalla portata delle autorità nazionali. Il Nyt ha analizzato tre giorni di riprese di quattro telecamere dell'ambasciata ungherese, da cui è emerso che Bolsonaro è arrivato in ambasciata la sera di lunedì 12 febbraio ed è rimasto senza farsi vedere fino a quando non se n'è andato, nel pomeriggio di mercoledì 14 febbraio. La testata statunitense ha confrontato le immagini con quelle dell'ambasciata, comprese quelle satellitari, mostrando l'auto con cui è arrivato Bolsonaro parcheggiata il 13 febbraio. Ancora secondo quando riportato dal Nyt, un funzionario dell'ambasciata ungherese ha parlato a condizione di anonimato confermando il piano di ospitare Bolsonaro. (segue) (Brs)