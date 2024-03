Stellantis: Cirio, il 12 aprile la regione Piemonte sarà presente allo sciopero con suo gonfalone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla manifestazione del 12 aprile parteciperò io e ci sarà anche il gonfalone della Regione Piemonte. Lo ha annunciato il presidente del Piemonte Alberto Cirio commentando la possibile presenza della Regione allo sciopero dei sindacati Stellantis il prossimo 12 aprile. "Mi auguro che partecipino anche tutti gli altri candidati: siamo in clima elettorale, è vero, ma sarebbe bello che fossimo tutti uno di fianco all'altro in quella giornata in cui chiediamo a Stellantis prospettive chiare, certezze, consequenzialità rispetto alle prospettive dell'azienda rispetto alle azioni che poi tocchiamo con mano quotidianamente. Sarebbe il più bel segnale, perché questa città e questa Regione su Stellantis non devono dividersi, dobbiamo stare tutti uniti senza nessuna bandiera ma sotto una bandiera unica, che è il gonfalone della Regione Piemonte", ha concluso. (Rpi)