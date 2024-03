Italia-Cina: Borghi-Giachetti (Iv), membri Ipac spiati, chiediamo delucidazioni a Mantovano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo un atto d'accusa del dipartimento di Giustizia Usa reso pubblico oggi, ogni membro europeo dell'Ipac (400 account email legati all'organizzazione nel 2021) è stato bersaglio di operazione di cyberspionaggio gestita dal ministero cinese per la Sicurezza dello Stato (Mss) nel 2021. Secondo tali fonti, anche i sottoscritti -membri del Parlamento e aderenti all'Ipac (Assemblea Inter-parlamentare sulla Cina, organismo inter-parlamentare che raccoglie 200 Parlamentari di 20 Paesi) - sarebbero stati bersagli di una simile attività ostile. Reputiamo tale eventualità - qualora fosse reale e confermata - estremamente lesiva delle prerogative e della libertà dei parlamentari italiani, e chiederemo al sottosegretario Mantovano, Autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica, di fornire delucidazioni in merito, anche alla luce della autorevolezza della fonte. Abbiamo anche provveduto ad informare della questione il presidente del Copasir, onorevole Lorenzo Guerini, per il seguito di competenza". Lo affermano in una dichiarazione congiunta il senatore di Italia viva, Enrico Borghi, e il deputato di Italia viva, Roberto Giachetti. (Com)