Sud: Carfagna (Az), se spesa infrastrutturale decisiva perché governo ha azzerato Fondo perequazione?

- "Curioso che la presidente Meloni dica oggi che la spesa infrastrutturale può fare la differenza per il Mezzogiorno quando è stato proprio il suo governo a ridurre ai minimi termini il Fondo di perequazione infrastrutturale". Lo afferma in una nota Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "Il Fondo doveva servire proprio a colmare i divari tra le diverse aree geografiche del Paese su trasporti, sanità, ospedali, scuole, asili, reti idriche. Aveva una dotazione di 4,6 miliardi di euro, che però è stata inspiegabilmente quasi del tutto azzerata con l’ultima legge di Bilancio. E considerato che l’80 per cento delle risorse era destinato al Mezzogiorno, si capisce bene quali ripercussioni abbia avuto per il Sud la scelta folle del governo. Perciò - conclude Carfagna - che ora la presidente Meloni parli in Basilicata dell’importanza della spesa infrastrutturale, che dica che occorre dare al Mezzogiorno pari opportunità, suona davvero come un’insopportabile presa in giro". (Com)