Dossieraggio: M5s, da maggioranza in Antimafia prepotenza antidemocratica

- "Le audizioni in commissione Antimafia sull'inchiesta di Perugia stanno diventando un'arma usata dal centrodestra per una vergognosa campagna denigratoria e la maggioranza sta anche tenendo una condotta prepotente che nel metodo è del tutto antidemocratica. Da settimane screditano in modo ignobile un'istituzione vanto per l'Italia come la Dna e tentano di delegittimare un baluardo dell'antimafia come Federico Cafiero De Raho, che con tutta evidenza in questa vicenda sono parti lese", affermano in una nota gli esponenti del M5s in commissione Antimafia Stefania Ascari, Michele Gubitosa, Luigi Nave e Roberto Scarpinato. "Le domande agli auditi sono diventate incresciosi interrogatori in cui la maggioranza punta solo a ricavare riferimenti, sempre del tutto insignificanti, a Cafiero De Raho, montando poi insinuazioni vergognose. Le europee si avvicinano e pensano di raccogliere consenso, strumentalizzando l'alta funzione dell'Antimafia per bassi fini di propaganda elettorale. Non solo, la maggioranza ha anche la pretesa di zittire e chiedere l'allontanamento dalla commissione dello stesso esponente delle opposizioni che, al contrario, può essere prezioso per ricostruire la gravissima vicenda degli accessi abusivi. Lo stesso nei mesi scorsi hanno fatto verso un altro esponente del M5s, lo stesso fanno con esponenti di altre forze politiche. Ci rivolgiamo a chiunque abbia a cuore il funzionamento della nostra Repubblica: un'istituzione autorevolissima come la commissione Antimafia con il centrodestra si sta trasformando in un saloon dove alcuni cercano ogni pretesto per far scoppiare risse politiche e pretendono di decidere chi può parlare e chi no. Quelli che mettono in atto queste condotte da regimi autoritari sono gli stessi che fanno finta di niente di fronte a vicende molto gravi come quelle che coinvolgono i vari Delmastro e Santanchè e che non hanno nulla da dire sul sequestro di dieci milioni di euro a Dell'Utri. E' un punto bassissimo per le nostre istituzioni, qui sono in ballo la libertà di espressione, la democrazia e il ruolo di ogni esponente del Parlamento", concludono. (Com)