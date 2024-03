Lavoro: Capone (Ugl), bene Governo su taglio cuneo fiscale - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

18 ottobre 2021

- In Italia negli ultimi trent'anni, “paghiamo lo scotto di un costo del lavoro troppo alto. Bene ha fatto il governo a tagliare il cuneo fiscale, come era una nostra richiesta già presentata ai governi precedenti, anche al governo Draghi”. Lo ha detto Paolo Capone, Segretario Generale di Ugl, a margine della presentazione della quarta edizione di “Pagine Libere” sulla partecipazione dei laboratori nel mondo delle imprese, in occasione del 74esimo anniversario della sigla sindacale in corso a Milano. (Video: Agenzia Nova) (Rem)