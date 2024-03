Gaza: ministro Esteri Israele, non cesseremo il fuoco, distruggeremo Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato di Israele non cesserà il fuoco nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, su X, aggiungendo: "Distruggeremo (il movimento islamista palestinese) Hamas e continueremo a combattere finché l'ultimo degli ostaggi non tornerà a casa". Le dichiarazioni del ministro arrivano dopo l'approvazione, avvenuta oggi, di una risoluzione per un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Dopo quattro tentativi falliti, il testo, sostenuto da 14 Paesi (tra cui Cina e Russia), è passato dopo che gli Stati Uniti hanno deciso di astenersi e non esercitare il proprio diritto di veto. E’ la prima volta dallo scoppio del conflitto a Gaza, il 7 ottobre 2023, che il Consiglio di sicurezza dell'Onu approva una risoluzione che chiede un cessate il fuoco immediato tra Israele e Hamas e la liberazione di tutti gli ostaggi ancora in mano al movimento islamista palestinese. La risoluzione è stata proposta dai dieci membri eletti dell'organismo del Palazzo di Vetro, il cosiddetto “E10”, su iniziativa dell’Algeria, che rappresenta i Paesi arabi e africani. (Res)