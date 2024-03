Matteotti: L. Fontana, volume Fornaro lo presenta come esempio Italia migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

19 luglio 2021

- "A un secolo esatto di distanza, la Camera dei deputati, dove Matteotti svolse buona parte della sua attività, è impegnata nelle celebrazioni dedicate alla commemorazione della sua morte. Numerose sono anche le novità editoriali che accompagnano questo anniversario. Fra di esse, la biografia di Matteotti curata dall'onorevole Federico Fornaro, che oggi viene qui presentata e che si segnala per rigore scientifico, per chiarezza espositiva e anche per originalità". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della presentazione del libro "Giacomo Matteotti - L'Italia migliore", di Federico Fornaro, presso la sala della Regina di Montecitorio. "L'autore parte, infatti, dalla convinzione che la figura di Matteotti, analizzata e valorizzata dall'ampia storiografia esistente, abbia messo in secondo piano quella del politico, cioè dell'attivista proveniente dalle terre venete del Polesine e poi, a partire dal 1919, del parlamentare - ha aggiunto la terza carica dello Stato -. Dando risalto anche a questa parte della sua biografia, Fornaro ne mostra invece anche il valore e la statura morale. Matteotti fu socialista non per l'adesione acritica a una ideologia, ma per uno spontaneo moto di solidarietà verso i poveri e i deboli. Egli mise la sua opera di politico al loro servizio, convinto fra l'altro che i lavoratori dovessero organizzarsi per poter rivendicare con più forza salari migliori e condizioni di vita più dignitose".