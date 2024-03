Matteotti: L. Fontana, volume Fornaro lo presenta come esempio Italia migliore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fontana ha proseguito: "Per usare le parole dell’autore del libro, Matteotti fu un 'riformista intransigente'. Egli combatté il fascismo fin dalle prime avvisaglie, ma non fu meno critico verso le correnti massimaliste e gli estremismi che si facevano largo anche nel suo campo politico. Credeva nella libertà, che considerava un valore assoluto e non sacrificabile. Da qui il rispetto per lo Stato e per le istituzioni parlamentari, che intendeva difendere dagli assalti delle emergenti forze antidemocratiche. Un altro dei temi cari a Matteotti fu quello della scuola. Egli fu sempre convinto del fatto non ci sarebbe mai stata una vera emancipazione delle classi più deboli senza lo studio e la conoscenza. Proprio per la tensione ideale che animò l’intera esistenza di Matteotti, Fornaro lo presenta in questo volume come esempio dell’Italia migliore". (Rin)