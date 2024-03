Usa: Florida, DeSantis firma legge per vietare i social ai minori di 14 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, ha firmato una legge per vietare le piattaforme social ai minori di 14 anni residenti nello Stato. Il presidente della Camera statale, Paul Renner, ha affermato in una nota che la rete è diventata “un luogo pericoloso per i nostri figli: li rende bersagli per i predatori, e i contenuti dannosi pubblicati su queste piattaforme stanno incrementando i casi di depressione e suicidio”. La legge prevede anche il consenso dei genitori per i ragazzi di 14 e 15 anni che intendono creare un profilo sulle piattaforme social. (Was)