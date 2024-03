San Siro: Antonello (Inter), nessun paletto, ma interventi minimali insufficienti per ricavi attesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono parecchi temi “che vanno affrontati per la ristrutturazione dello stadio di San Siro, dall’accessibilità all’hospitality: interventi minimali non potranno garantire il livello di ricavi attesi, interventi più strutturali potranno farci avvicinare alle aspettative che riteniamo più idonee”. Lo ha detto il ceo corporate dell’Inter, Alessandro Antonello, a margine di un evento a Milano rispondendo a chi gli ha chiesto se lo stadio Meazza ristrutturato potrebbe avvicinarsi ai top impianti sul fronte dei ricavi. “Dipende dagli interventi che verranno proposti”, ha chiarito, sottolineando che “noi non mettiamo paletti, l’impianto di San Siro è un impianto datato e di conseguenza ci sono delle cose che non possono non essere affrontate. Si è parlato di accessibilità, dove oggi accedere a San Siro non è così semplice soprattutto per persone con disabilità. Si è parlato di corporate hospitality, visto che oggi abbiamo solo il tre per cento di hospitality rispetto alla media degli stadi europei che è del 18 per cento. Dobbiamo pensare a come dare dei servizi al secondo e al terzo anello, oggi completamente assenti, e quando parlo di servizi intendo bar e anche possibilità di ristoro”. (Rem)