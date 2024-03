Lazio: Matteoni (ex Confartigianato), bene valorizzazione via Francigena, puntare su turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo con soddisfazione che negli scorsi giorni è stato firmato l'accordo operativo col Ministero del Turismo per l'attuazione del Piano di comunicazione nell'ambito dell'intervento denominato Via Francigena - Azioni trasversali". Lo dichiara in una nota Marco Matteoni, ex presidente della Confartigianato Edilizia di Roma e del Lazio, nonché tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica. "Un accordo molto importante e atteso da istituzioni e comunità - aggiunge - visto e considerato che vede lo stanziamento della somma di un milione e 690 mila euro al fine di procedere con tutte le azioni necessarie alla valorizzazione di questo fondamentale e sacro cammino, che avrà la Regione Lazio nel ruolo di capofila. Il nostro territorio regionale infatti, e non solamente la città di Roma, è ricco di bellezze archeologiche, storiche e ambientali e l'incentivazione del turismo passa anche dalla promozione di storia e tradizione. Bene dunque l'accordo sulla Francigena, nell'auspicio che si lavori anche su tutte quelle infrastrutture che facilitino gli spostamenti di cittadini, pellegrini e turisti", conclude Matteoni.(Com)