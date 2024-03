Rifiuti: Gualtieri, a oggi a Roma 75 per cento mezzi Ama funzionanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A oggi la flotta di Ama conta "478 nuovi mezzi e siamo al 75 per cento di mezzi funzionanti, quando c'è stata la crisi eravamo al 30-35 per cento". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione della presentazione dei nuovi cestoni compattatori di Ama a Testaccio. "Intanto abbiamo fatto mille nuove assunzioni. E con il nuovo Contratto di servizio che parte dal primo aprile si riorganizza il lavoro di raccolta e pulizia. Siamo a metà delle procedure di sostituzione dei 50 mila cassonetti", ha concluso. (Rer)