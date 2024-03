Imprese: Urso, riconversione ex Blutec Termini Imerese è simbolo di esercizio di politica industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Oggi è una giornata importante per Termini Imerese, per la Sicilia e per l'Italia, perché è il simbolo di una politica industriale che finalmente il nostro Paese può esercitare a pieno. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine del tavolo al ministero sulla riconversione del sito ex Blutec di Termini Imerese. C'è un investitore che "si assumerà la responsabilità di reindustrializzare un parco industriale nell'area dell'ex Fiat Blutec e che assumerà buona parte dei lavoratori ancora in cassa integrazione", ha proseguito. Questo, ha aggiunto il ministro, "si inserisce in una strategia di sviluppo dell'intera area, che avrà tre fattori tra loro collegati: il parco industriale, con accanto il porto commerciale e logistico che tra poche settimane sarà quello di Termini Imerese, quando il traffico commerciale di Palermo sarà totalmente trasferito. A questi due asset di sviluppo se ne aggiungerà un terzo, che sarà l'interporto di Termini Imerese, che mi auguro sia a breve rifinanziato". "Porto logistico e commerciale, area industriale ex Fiat e interporto rappresenteranno davvero un nuovo modello di sviluppo per Termini imerese, per la Sicilia e l'Italia meridionale", ha concluso Urso. (Rin)