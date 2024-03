Rifiuti: 68 nuovi cesti compattatori in strada in zone movida a Roma, sono dotati di sensori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Compattano i rifiuti e compensano la capacità di otto cestini gettacarta normali. Sono i 68 cestoni intelligenti che sono stati distribuiti a Roma in alcune aree sensibili della movida, da Trastevere a Testaccio, San Giovanni, piazza di Spagna e piazza San Silvestro. Intelligenti, perché sono dotati di un sensore che segnala alla centrale operativa di Ama quando stanno raggiungendo un livello di saturazione oltre l'80 per cento, in modo che venga predisposto lo svuotamento. Inoltre sono dotati di una sacca metallica capace di raccogliere fino a 2 mila mozziconi di sigaretta e si autoalimentano grazie a un pannello fotovoltaico. Alcuni dei nuovi cestoni sono stati presentati oggi in piazza Santa Maria Liberatrice a Testaccio dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dall'assessora all'Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, e dal direttore generale di Ama, Alessandro Filippi. "Dopo la prima fase sperimentale, 68 di questi nuovi cesti compattatori sono stati installati nelle zone di maggiore movida - ha spiegato il sindaco Gualtieri -. Dopo una sperimentazione di 6 mesi si farà la gara. A giugno arriveranno anche i 18 mila nuovi cesti gettacarta che saranno distribuiti in tutta la città entro il 2024". (segue) (Rer)