Rifiuti: 68 nuovi cesti compattatori in strada in zone movida a Roma, sono dotati di sensori (2)

- I modelli sono stati scelti anche sulla base delle esperienze maturate nelle maggiori Capitali europee (Madrid, Londra, Helsinki, Amsterdam) e città italiane (Torino, Bologna, Firenze, Milano, Genova). Ad esempio basti pensare che tra il 10 e il 21 marzo i cesti compattatori a Parigi, Madrid e Dublino hanno raccolto rispettivamente il 28, il 39 e il 13 per cento in meno di quelli di Roma. I 68 cestoni getta-carte di nuova generazione per i rifiuti sono così suddivisi: 30 nei quadranti Testaccio, piazzale Ostiense, piazza Albania, piazzale dei Partigiani; 20 nell'area di Trastevere, in particolare la zona della movida (piazza Trilussa, piazza di Santa Maria in Trastevere, piazza della Scala, eccetera); 8 nell'area di San Giovanni (quadranti piazzale Appio e Re di Roma); 7 nell'area monumentale del Centro Storico (vicolo del Bottino e Metro Spagna, piazza San Silvestro, scalinata piazza della Trinità dei Monti); 3 nell'area della Montagnola (piazzale dei Caduti della Montagnola e viale Pico della Mirandola e mercato). (segue) (Rer)