Rifiuti: 68 nuovi cesti compattatori in strada in zone movida a Roma, sono dotati di sensori (3)

- "La prima sperimentazione è andata molto bene soprattutto in alcuni angoli dove la situazione era molto complicata - ha chiarito l'assessora Alfonsi -. In via delle Muratte, fuori dal McDonald's, ad esempio c'era un continuo di segnalazioni per i rifiuti a terra, ma da quando abbiamo messo questo cestino non abbiamo più avuto segnalazioni e la zona è pulita. Le sperimentazioni che abbiamo fatto, un'altra vicino al Colosseo, ci hanno dato la certezza di disseminarne 68 sul territorio, un numero più corposo, per poi andare a gara. La distribuzione in tutta Europa e oltre è un dato di per sé che ci fa capire che sono cestini che funzionano". "I nuovi cestoni vanno verso la direzione di un modello dinamico di raccolta, rispetto a quello statico dei cestini tradizionali, in quanto avvisano tramite app e sensori quando devono essere svuotati", ha osservato Filippi. "Compattano - ha aggiunto - inoltre i rifiuti con una pressa alimentata da un pannello fotovoltaico a energia solare, riducendo fino a 8 volte la volumetria stessa dei rifiuti. Il servizio prevede anche una raccolta dati tramite piattaforme digitali hi-tech al fine di determinare possibili ottimizzazioni ed affinamenti delle attività di svuotamento con ricadute sulla reingegnerizzazione del servizio ed efficientamenti dello stesso". (segue) (Rer)