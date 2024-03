Rifiuti: 68 nuovi cesti compattatori in strada in zone movida a Roma, sono dotati di sensori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le altre caratteristiche di alcuni di questi nuovi cestoni in acciaio zincato e anti intrusione ci sono: il pedale per conferire i rifiuti che li rende più comodi e igienici per i cittadini; le qualità ergonomiche che facilitano le operazioni di svuotamento da parte dell'addetto; i led e i sensori che rilevano i quantitativi all'interno e avvisano in tempo reale tramite app all'80 per cento del riempimento; il pannello solare per la produzione di energia posto nella parte superiore. La sperimentazione dei nuovi cestoni intelligenti è accompagnata da una campagna mirata di comunicazione, on e off line, e sensibilizzazione dei cittadini che prevede anche un'indagine conoscitiva della percezione da parte dell'Utenza del nuovo sistema di raccolta. Per quanto riguarda i nuovi cestoni getta-carte tradizionali, si sta completando l'iter di aggiudicazione del lotto di gara. Nel 2024, pertanto, tutti e quindici i municipi di Roma avranno un modello unico di cestone per i rifiuti minuti, che triplicherà il numero di quelli attualmente posizionati: da 6.000 a oltre 18.000. Le nuove misure guardano in particolare al fabbisogno dell'anno giubilare, tenendo conto che in alcune aree sensibili allo scorso Giubileo, i vecchi cestini si riempivano in soli sette minuti. (Rer)