Milano: Truppo (Fd'I), doveroso scrivere alle famiglie su rischi legati a ritrovamento corpi estranei mense scolastiche

- Sul caso dei diversi ritrovamenti di vetro nei panini dei pasti nelle scuole di Milano Ristorazione, "che ricordo sono 80 mila giornalieri, oggi invierò una lettera alle Famiglie dei bambini, in risposta a quella già inviata dal vice Sindaco Scavuzzo nelle scorse settimane, per raccontare loro quello che è successo ed il rischio corso per settimane dai loro figli senza che nessuno avvisasse del serio pericolo e soprattutto si mettesse a disposizione delle stesse famiglie per offrire un supporto e raccogliere segnalazioni di malesseri o ricoveri". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino, Riccardo Truppo. I ritrovamenti "sono stati così tanti, infatti, che è possibile sia avvenuto un ingerimento non intenzionale. Ma allo stato attuale la lettera scritta dalla Scavuzzo, nei giorni scorsi, invece è servita a sostenere che nessuna procedura fosse stata ritenuta 'non conforme' e quindi che tutto andasse bene. A questo punto una responsabilità politica a conti fatti non può essere esclusa nella gestione della vicenda", conclude.(Com)