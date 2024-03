Nord Macedonia: Commissione regolatrice energia, nessun aumento prezzo riscaldamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In nessun caso ci sarà un aumento del prezzo del riscaldamento per le famiglie della Macedonia del Nord". Lo ha affermato il presidente della Commissione regolatrice dell'energia (Rke) del Paese, Marko Bislimoski, secondo cui l'organo adotterà tutti i meccanismi per avere una situazione stabile con i prezzi dell'energia termica, tenendo conto dei prezzi del gas naturale sui mercati azionari in Europa. "In nessun caso ci sarà un aumento del prezzo dell'energia termica per le famiglie, ma solo una diminuzione a seconda che siano previsti o meno i sussidi. Una decisione che arriverà a luglio", ha sottolineato Bislimoski. (Seb)